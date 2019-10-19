Паулу Фонсека: «Современный футбол убивает сильнейших игроков»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека считает, что современные футболисты проводят слишком много матчей. По его словам, необходимо снизить нагрузку на игроков в клубах и сборных.

— Травмы представляют собой большую проблему как на клубном, так и на международном уровне, — цитирует Football Italia Фонсеку. — Каждую неделю мы видим, как много травм случается. Современный футбол убивает сильнейших игроков, потому что невозможно проводить так много матчей чисто физически. Футбольные руководители должны об этом задуматься. Сейчас слишком много разных турниров.