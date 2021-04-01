«Парма» интересуется спортивным директором «Зенита» Рибалтой

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может продолжить работу в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 40-летним испанским специалистом интересуется «Парма». Итальянский клуб летом планирует изменения в управлении после трат в 73 млн евро в текущем сезоне и рассматривает Рибалту в качестве замены Япа Калма.

«Парма» после 28 матчей занимает 19-е место в серии А, имея в активе 19 очков.