Кокорин пропустит игру против «Атланаты» и должен восстановиться к матчу против «Сассуоло»
22:35
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы и пока занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что он сможет принять участие в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», сообщает Fanta Calcio.
Это означает, что российский форвард пропустит предстоящие матчи серии А против «Удинезе» (3 апреля) и «Аталанты» (11 апреля).
Последние 10 дней Кокорин провел в Риме в клинике «Вилла Стюарт», где проходил реабилитацию.
Александр Кокорин провел в «Фиорентине» три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.
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