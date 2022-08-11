Паредес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в «Ювентус». Футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.