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Паредес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в «Ювентус». Футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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