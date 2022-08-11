Алексей Миранчук приступил к тренировкам с «Торино»
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, чем занимается футболист после перехода в «Торино».
«Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу. Цели Алексея в «Торино»? Совершенствовать свое мастерство», — сказал Шпинев «СЭ».
11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
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|0
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|0
|0-0
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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