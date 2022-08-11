Алексей Миранчук приступил к тренировкам с «Торино»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, чем занимается футболист после перехода в «Торино».

«Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу. Цели Алексея в «Торино»? Совершенствовать свое мастерство», — сказал Шпинев «СЭ».

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.