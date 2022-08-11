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Сегодня, 19:25

Алексей Миранчук приступил к тренировкам с «Торино»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, чем занимается футболист после перехода в «Торино».

«Сейчас Алексей едет на тренировку. Он сразу приступит к тренировочному процессу. Цели Алексея в «Торино»? Совершенствовать свое мастерство», — сказал Шпинев «СЭ».

11 августа «Торино» арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
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