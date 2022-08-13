Паредес будет зарабатывать в «Ювентусе» 5 миллионов евро в год
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в «Ювентус». Футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом, сообщает журналист Николо Скира.
28-летний аргентинец заключит соглашение до 2026 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро за сезон.
Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.
Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» до июня 2023 года.
В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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|Наполи
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|0-0
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|Ювентус
|0
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11
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12
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|0
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|0-0
|0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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