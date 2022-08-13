Паредес будет зарабатывать в «Ювентусе» 5 миллионов евро в год

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к переходу в «Ювентус». Футболист уже согласовал условия личного контракта с туринским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

28-летний аргентинец заключит соглашение до 2026 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро за сезон.

Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.

Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» до июня 2023 года.

В минувшем сезоне хавбек провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.