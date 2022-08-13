Агент Миранчука заявил, что переход в клубы РПЛ не рассматривался
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, заявил, что вариант возвращения в РПЛ не рассматривался.
— Был ли какой-то вариант в России?
— Мы не рассматривали.
— «Зенит»?
— Про «Зенит» спросите у господина Медведева.
— А почему не рассматривали Россию?
— Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает.
— Мы видим, что у него хорошая репутация в Италии. Многие команды его хотели на протяжении не нескольких лет. А в Европе?
— В первую очередь мы рассматривали Италию. Получили предложение от «Торино», взвесили все за и против и остановились на нем.
11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -