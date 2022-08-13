Агент Миранчука заявил, что переход в клубы РПЛ не рассматривался

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, заявил, что вариант возвращения в РПЛ не рассматривался.

— Был ли какой-то вариант в России?

— Мы не рассматривали.

— «Зенит»?

— Про «Зенит» спросите у господина Медведева.

— А почему не рассматривали Россию?

— Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает.

— Мы видим, что у него хорошая репутация в Италии. Многие команды его хотели на протяжении не нескольких лет. А в Европе?

— В первую очередь мы рассматривали Италию. Получили предложение от «Торино», взвесили все за и против и остановились на нем.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.