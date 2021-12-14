В Италии сообщили, что тренер Донадель вылетел в Москву

Бывший игрок и тренер молодежки «Фиорентины» Марко Донадель 14 декабря посетил тренировку «фиалок», после чего отправился в Москву, сообщает Fiorentina.it.

По данным «СЭ», новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря. Он проведет здесь четыре или пять дней, а затем вернется в Италию.

Вместе с Ваноли столицу России в те же сроки посетит его первый ассистент в красно-белой команде Марко Донадель, который возвратится на Апеннины вместе со своим новым шефом.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка.