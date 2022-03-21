Паоло Мальдини продлит контракт с «Миланом»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини продлит контракт с клубом, сообщает инсайдер Николо Скира. Стороны подпишут новое соглашение до 2024 года с опцией продления еще на 1 год.

На тех же условиях продлит контракт с «россонери» и спортивный директор Рикки Массара.

Мальдини всю свою футбольную карьеру провел в «Милане», за который сыграл 902 официальных матча.

Номер 3 в «Милане» закреплен за Мальдини и по окончании им карьеры был изъят из оборота. Однако Паоло дал согласие на то, что если один из его сыновей будет играть за клуб, то сможет получить 3-й номер. В данный момент за клуб выступает его младший сын Даниэль — под номером 27.