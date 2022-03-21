«Болонья» не станет увольнять Михайловича до конца сезона

Руководство «Болоньи» приняло решение не увольнять главного тренера Синишу Михайловича до конца сезона. Его судьба будет решаться летом, сообщает Corriere dello Sport.

Михайлович тренирует «Болонью» с января 2019 года. Клуб не увольнял специалиста, когда он проходил химиотерапию и пересадку костного мозга.

В этом сезоне серии А команда занимает 13-е место в турнирной таблице, в 29 матчах набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что место Михайловича может занять Дженарро Гаттузо.