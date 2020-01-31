Палоски ведет переговоры с «Кальяри»

Нападающий СПАЛа Альберто Палоски может сменить клуб в зимнее трансферное окно. 30-летний итальянец ведет переговоры с «Кальяри», сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Палоски является воспитанником «Милана». За свою карьеру он также выступал за «Парму», «Дженоа», «Кьево», «Суонси» и «Аталанту».

В нынешнем сезоне нападающий провел за СПАЛ 11 матчей в серии А. В Кубке Италии на его счету гол и 3 передачи в двух встречах.