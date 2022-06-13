«Палермо» в финале плей-офф обыграл «Падову» и вернулся в серию B

«Палермо» в ответном матче финала плей-офф за выход в серию B обыграл «Падову» со счетом 1:0.

Палермитанцы по сумме двух встреч (2:0) обеспечили себе выход в серию B. Последний раз команда играла во втором по силе дивизионе в сезоне-2018/19.

В октябре 2019 года «Палермо» был признан судом банкротом и прекратил свое существование, однако летом новая любительская команда заявилась в серию D. По итогам сезона «Палермо» вышел в серию C.