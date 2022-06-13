Форвард «Сассуоло» Распадори заявил, что «Милан» заслужил стать чемпионом Италии

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори заявил, что именно «Милан» заслужил стать чемпионом Италии по итогам минувшего сезона.

«Милан» заслужил чемпионский титул. Мы не смогли испортить им праздник. Без шансов, — цитирует Распадори La Gazzetta Dello Sport.

В заключительном матче тура серии А «Милан» обыграл «Сассуоло» со счетом 3:0 и стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.