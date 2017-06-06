"Палермо" могут признать банкротом

Сегодня прокуратура открыла предварительное расследование о финансовом состоянии клуба "Палермо", сообщает Calcio е Finanza. Отмечается, что клуб в будущем могут признать банкротом.

По ходу сезона новым президентом команды стал Пол Баккаглини, однако позвать новых инвесторов он не смог. В прокуратуру стали поступать жалобы от инвесторов на клуб. В основном, это агенты и консультанты, котором клуб должен порядка 120 миллионов евро.

По итогам сезона "Палермо" вылетел в серию В, таким образом, будет получать меньше денег от телевизионных прав, что ударит по финансированию команды. Однако в издании отмечают, что в ближайшее время не стоит ожидать объявления "Палермо" банкротом, но в будущем он может прекратить существование.

Напомним, что несколько лет назад банкротом была признана "Парма", которая теперь выступает в низших итальянских дивизионах.