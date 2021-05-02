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Паласио стал автором самого возрастного хет-трика в истории серии А

18:48
Родриго Паласио. Фото ФК «Болонья».
Родриго Паласио. Фото ФК «Болонья».
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Вничью со счетом 3:3 закончился матч между «Болоньей» и «Фиорентиной», проходивший в рамках 34-го тура итальянской серии А.

В составе «Болоньи» хет-трик оформил нападающий Родриго Паласио. Он стал самым возрастным игроком в истории серии А, который забивал три гола в одной встрече. На момент матча ему было 39 лет и 86 дней.

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