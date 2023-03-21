Пак Джи Сун призвал «Манчестер Юнайтед» купить защитника «Наполи» Ким Мин Джэ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун предложил бывшему клубу подписать защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

«Он — экстраординарный талант. Он принял правильное решение, отправившись играть в Турцию, и показал, что готов сделать шаг вперед. Он не сразу приехал в Италию, а развивался постепенно, поэтому теперь делает выдающиеся вещи в «Наполи», — цитирует Паки Джи Суна Tuttomercatoweb.

26-летний кореец выступает за «Наполи» с лета прошлого года, когда неаполитанцы отдали за него «Фенербахче» около 18 миллионов евро. В текущем сезоне защитник сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист.