«Интер» намерен избавиться от большей части игроков в летнее трансферное окно

«Интер» готовится к массовому уходу игроков в летние месяцы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, восемь из одиннадцати игроков, вышедших на поле против «Ювентуса» (0:1) в воскресном матче, были старше 30 лет и обновление состава теперь считается первоочередной задачей клуба в трансферное окно.

Из одиннадцати игроков, которые вышли на поле против «Ювентуса», у шести заканчивается контракт по окончании сезона. Из них только Эдин Джеко и Стефан де Врей вступили в переговоры о возможном продлении соглашения.

В результате, по сообщениям из Италии, большая часть стартового состава Симеоне Индзаги этого сезона покинет «Интер». За Марсело Брозовича, Дензела Дюмфриса и Хоакина Корреа клуб сможет выручить относительно приличную сумму в случае их продажи.

Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать нападающего Ромелу Лукаку у «Челси».

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков в 27 матчах.