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Ди Лоренцо: «Наполи» напоминает мне сборную Италии на чемпионате Европы-2020»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо сравнил игру команды с выступлением сборной Италии на Евро-2020.

«Если говорить о «Наполи», то, помимо игры, которую мы показываем, мы получаем удовольствие от игры на поле. То же самое было с национальной командой на чемпионате Европы. Я хочу привнести немного «Наполи» в эту сборную.

Я не вижу большой разницы между Спаллетти и Манчини, но она есть, поскольку я работаю со Спаллетти ежедневно. Манчини сделал так, что я дебютировал в сборной: мечта любого, кто начинает играть в футбол. Их объединяет то, что они не смотрят на имя: кто заслуживает играть, тот играет. Спаллетти дал мне так много, помимо капитанской повязки он улучшил меня как игрока», — приводит слова Ди Лоренцо Gianluca Di Marzio.

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы-2020, обыграв в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

23 марта национальная команда в рамках отборочного этапа Евро-2024 дома сыграют с Англией, а 26 числа на выезде встретятся с Мальтой.

Источник: Gianluca Di Marzio
Сборная Италии по футболу
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2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
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 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
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 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
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 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
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