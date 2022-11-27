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Сегодня, 17:24

Осимхен является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника 23-летний нигериец является одной из главных трансферных целей манкунианцев, однако в английском клубе не хотят платить за него около 100 миллионов евро. Отмечается, что руководству «МЮ» нравятся скорость и физические данные футболисты и они считают, что игрок готов к выступлениям в АПЛ.

В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 14 матчей, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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2-й тайм

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28%

1.58

ТБ 2.5

27%

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Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
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Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
4.01 14:30
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Торино – Верона
 - : -
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