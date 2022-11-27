Осимхен является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника 23-летний нигериец является одной из главных трансферных целей манкунианцев, однако в английском клубе не хотят платить за него около 100 миллионов евро. Отмечается, что руководству «МЮ» нравятся скорость и физические данные футболисты и они считают, что игрок готов к выступлениям в АПЛ.

В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 14 матчей, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.