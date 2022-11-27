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Камоцци оценил вероятность выкупа «Торино» прав Миранчука

Виктория Кравченко
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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по окончании аренды в «Торино».

«Думаю, вероятность выкупа Миранчука по итогам сезона довольно высокая. [Главный тренер «Аталанты"] Гасперини дал понять, что Алексей ему не нужен в команде. А в «Торино» Миранчук — основной игрок. И у него достаточно выгодная цена», — цитирует Камоцци Sport24.

26-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Торино» арендовал россиянина до конца сезона с правом выкупа. В этом сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и одна результативная передача в 9 матчах за туринцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-27-kamotstsi-veroyatnost-togo-chto-torino-vykupit-miranchuka-dovolno-vysokaya

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Алексей Миранчук
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
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17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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