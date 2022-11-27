Камоцци оценил вероятность выкупа «Торино» прав Миранчука

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по окончании аренды в «Торино».

«Думаю, вероятность выкупа Миранчука по итогам сезона довольно высокая. [Главный тренер «Аталанты"] Гасперини дал понять, что Алексей ему не нужен в команде. А в «Торино» Миранчук — основной игрок. И у него достаточно выгодная цена», — цитирует Камоцци Sport24.

26-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Торино» арендовал россиянина до конца сезона с правом выкупа. В этом сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и одна результативная передача в 9 матчах за туринцев.