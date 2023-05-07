Осимхен — самый результативный африканец в истории серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал самым результативный африканец в истории серии А, сообщает Opta.

Нигериец 7 мая забил в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0). Этот гол стал для него 47-м в серии А и он обошел Джорджа Веа (46).

На третьей строчке находится Кейта Бальде, который сейчас играет за «Спартак». Он в серии А забил 41 гол.