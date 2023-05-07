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Гол Осимхена принес «Наполи» победу над «Фиорентиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» — «Фиорентина».
Фото Reuters

«Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 34-го тура серии А — 1:0.

Победу неаполитанцам принес гол Виктора Осимхена, который реализовал одиннадцатиметровый.

Команда Лучано Спаллетти еще в прошлом туре досрочно завоевала чемпионский титул. После этой победы она с 83 очками продолжает лидировать в серии А. «Фиорентина» с 46 баллами идет на восьмой строчке.

Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Фиорентина
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
10
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
11
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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Торино – Монца
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Салернитана

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Хвича Кварацхелия

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Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

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