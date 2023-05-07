Гол Осимхена принес «Наполи» победу над «Фиорентиной»

«Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 34-го тура серии А — 1:0.

Победу неаполитанцам принес гол Виктора Осимхена, который реализовал одиннадцатиметровый.

Команда Лучано Спаллетти еще в прошлом туре досрочно завоевала чемпионский титул. После этой победы она с 83 очками продолжает лидировать в серии А. «Фиорентина» с 46 баллами идет на восьмой строчке.