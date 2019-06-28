Ориали получил должность в "Интере"

Бывший полузащитник "Интера" Габриэле Ориали назначен на должность технического менеджера первой команды, сообщает официальный сайт неразудрри. Он будет отвечать за связь между руководством клуба и командой. Контракт рассчитан до 2022 года

66-летний функционер ранее был техническим директором команды и отвечал за трансферы. В качестве футболиста он выиграл с "Интером" чемпионат и Кубок Италии (по два раза). Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии.

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