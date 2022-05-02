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Сегодня, 00:14

Определились все клубы-участники следующей Лиги чемпионов от Италии

Роман Шишов
Корреспондент
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«Рома» в матче 35-го тура чемпионата Италии не смогла победить «Болонью» (0:0) и лишилась шансов на попадание в Лиге чемпионом сезона-2022/2023.

Команда Моуринью занимает пятое место и уже не поднимется выше, а в ЛЧ сыграют первые четыре команды.

Таким образом, определились все клубы, которые сыграют в Лиге чемпионов от Италии. Ими стали «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

«Милан» за три тура до финиша располагается на первом месте (77 очков). «Интер» — второй (75), «Наполи» — третий (70), «Ювентус» — четвертый (69).

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Рома» сыграла вничью с «Болоньей» и лишилась шансов на Лигу чемпионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 29 1 7
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