Определились все клубы-участники следующей Лиги чемпионов от Италии

«Рома» в матче 35-го тура чемпионата Италии не смогла победить «Болонью» (0:0) и лишилась шансов на попадание в Лиге чемпионом сезона-2022/2023.

Команда Моуринью занимает пятое место и уже не поднимется выше, а в ЛЧ сыграют первые четыре команды.

Таким образом, определились все клубы, которые сыграют в Лиге чемпионов от Италии. Ими стали «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

«Милан» за три тура до финиша располагается на первом месте (77 очков). «Интер» — второй (75), «Наполи» — третий (70), «Ювентус» — четвертый (69).