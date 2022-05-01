«Рома» сыграла вничью с «Болоньей»

«Рома» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 0:0.

«Рома» за три тура до окончания чемпионата занимает пятое место в таблице серии А. «Болонья» — 13-я.