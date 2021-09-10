Оливье Жиру вылечился от ковида
Нападающий «Милана» Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
11 сентября футболист пройдет медицинское обследование.
34-летний француз сдал положительный тест на коронавирус 2 сентября. Все это время он находился на самоизоляции.
В сезоне-2021/22 Жиру сыграл в 2 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/it/news/articoli/media/2021-09-10/comunicato-ufficiale-olivier-giroud
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