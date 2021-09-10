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Аллегри — об уходе Роналду: «В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист»

20:14
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы его последний сезон в команде, поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом.

Криштиану провел три замечательных года здесь, и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти. В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.

У нас есть любовь к себе и самопожертвование. Чтобы быть конкурентоспособными и побеждать, у нас должны быть амбиции и страсть", — приводит слова Аллегри Football Italia.

О переходе 36-летнего форварда из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стало известно 27 августа.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.

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Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/allegri-sends-message-to-ronaldo-ahead-of-manchester-united-debut/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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