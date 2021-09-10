Аллегри — об уходе Роналду: «В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду больше не хотел играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы его последний сезон в команде, поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом.
Криштиану провел три замечательных года здесь, и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти. В «Ювентусе» трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.
У нас есть любовь к себе и самопожертвование. Чтобы быть конкурентоспособными и побеждать, у нас должны быть амбиции и страсть", — приводит слова Аллегри Football Italia.
О переходе 36-летнего форварда из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стало известно 27 августа.
В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/allegri-sends-message-to-ronaldo-ahead-of-manchester-united-debut/
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