«Ювентус» сыграет с «Наполи» без южноамериканцев и Кьезы

«Ювентус» опубликовал в Twitter заявку на матч третьего тура чемпионата Италии против «Наполи». В ней отсутствуют южноамериканские игроки, отправившиеся в сборные, а также Федерико Кьеза.

Последнее медобследование не обнаружило у Кьезы повреждения, но в «Юве» решили не рисковать здоровьем игрока. Не сыграют также, Данилу, Алекс Сандру, Хуан Куадрадо, Артур, Родриго Бентанкур, Пауло Дибала, а также травмированный бразильский новичок Кайю Жорже.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 11 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени.