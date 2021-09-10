«Ювентус» сыграет с «Наполи» без южноамериканцев и Кьезы
«Ювентус» опубликовал в Twitter заявку на матч третьего тура чемпионата Италии против «Наполи». В ней отсутствуют южноамериканские игроки, отправившиеся в сборные, а также Федерико Кьеза.
? ??? ??? ??? #??? ???#ForzaJuve pic.twitter.com/yMkuXbLK9R— JuventusFC (@juventusfcen) September 10, 2021
Последнее медобследование не обнаружило у Кьезы повреждения, но в «Юве» решили не рисковать здоровьем игрока. Не сыграют также, Данилу, Алекс Сандру, Хуан Куадрадо, Артур, Родриго Бентанкур, Пауло Дибала, а также травмированный бразильский новичок Кайю Жорже.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 11 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени.
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