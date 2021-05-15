Одноклубник Миранчука Коваленко получил травму на тренировке
12:34
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко получил травму во время тренировки, сообщает TuttoAtalanta.
По информации источника, у 25-летнего украинца мышечное повреждение. Сегодня футболиста обследуют в одной из клиник Бергамо.
Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» зимой 2021 года. Игрок принял участие в одном матче итальянской команды, выйдя на замену на 3 минуты.
Дополнительная информация:
https://www.tuttoatalanta.com/primo-piano/qui-zingonia-per-kovalenko-fastidio-ad-un-flessore-64414
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