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Одноклубник Миранчука Коваленко получил травму на тренировке

12:34
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Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко получил травму во время тренировки, сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, у 25-летнего украинца мышечное повреждение. Сегодня футболиста обследуют в одной из клиник Бергамо.

Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» зимой 2021 года. Игрок принял участие в одном матче итальянской команды, выйдя на замену на 3 минуты.

Дополнительная информация:

https://www.tuttoatalanta.com/primo-piano/qui-zingonia-per-kovalenko-fastidio-ad-un-flessore-64414

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