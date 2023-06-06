Очоа останется в «Салернитане» еще на сезон

Вратарь «Салернитаны» Гильерме Очоа продлит контракт с командой, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 37-летний мексиканец останется в команде еще на один сезон.

Очоа выступает за «Салернитану» января 2023 года. В минувшем сезоне голкипер провел 20 матчей за «Салернитану», в которых пропустил 33 мяча и четыре раза сыграл на ноль.