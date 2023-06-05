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Сегодня, 23:14

Мальдини и Массара могут покинуть «Милан»

Мария Гусева
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Паоло Мальдини.
Фото Global Look Press

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале, сообщает Football Italia.

По информации источника, встреча должна была определить стратегию на следующий сезон, но переговоры прошли очень плохо.

Соглашения специалистов с «Миланом» рассчитаны до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 70 очков в 38 матчах.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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2
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3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
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 Рома 38 18 9 11 50-38 63
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 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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