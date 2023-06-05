Мальдини и Массара могут покинуть «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале, сообщает Football Italia.

По информации источника, встреча должна была определить стратегию на следующий сезон, но переговоры прошли очень плохо.

Соглашения специалистов с «Миланом» рассчитаны до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 70 очков в 38 матчах.