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«Общался с сыном президента «Аталанты» — все хорошо, вопросов к Леше нет». Агент рассказал, как Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики

14:42
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие игровой практики у своего клиента.

— Все абсолютно нормально, идет ротация, ищут оптимальный состав, — заявил «СЭ» Шпинев. — На днях общался с сыном президента «Аталанты» — все хорошо, вопросов к Леше нет. Конечно, сейчас для Алексея много отличий по сравнению с чемпионатом России, но он терпеливо и спокойно работает. К тому же не забывайте о той травме, которая у него была недавно. Она оказалась серьезнее, чем ожидали. На восстановление ушло много времени. В полном объеме он тренируется в «Аталанте» только две с половиной — три недели.

— Но он сам спокойно на это реагирует?

— Конечно, ему сейчас не очень привычно, так как до этого он много лет был лидером своей команды, постоянно играл в основном составе. Люди иногда сталкиваются с трудностями. Парень полон сил, уверенности, терпения. Никаких пессимистических настроений нет. В команде к нему отличное отношение, Леша спокойно работает. Новый клуб, новые требования, новая страна, новые устои — все новое. Это нормальный процесс. (Севастиан Терлецкий)

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