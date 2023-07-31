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Сегодня, 07:28

Новичок «Интера» Тюрам сравнил чемпионаты Италии и Германии

Руслан Минаев
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Новичок «Интера» Маркус Тюрам назвал отличия между чемпионатом Италии и Германии. 25-летний француз в течение четырех лет выступал в составе «Боруссии» из Менхенгладбаха. Летом этого года он перешел в «Интер», подписав контракт до 2027 года.

«Футбол — это футбол, где бы вы ни находились, но в Италии особое внимание уделяется тактическому аспекту игры. Я уже был наслышан об этом в прошлом, но теперь сам стал свидетелем данного явления», — приводит слова Тюрама La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне форвард провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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