«Наполи» хочет подписать защитника Мавропаноса

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«Наполи» может приобрести защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб считает греческого игрока идеальным вариантом на замену ушедшему в «Баварию» Ким Мин Джэ.

Немецкий клуб оценивает немецкого защитника в 20 миллионов евро, что устраивает «Наполи».

25-летний грек в сезоне-2022/23 сыграл 34 матча за «Штуттгарт», забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.