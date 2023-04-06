Нигматуллин считает, что в истории с Миранчуком для «Торино» важен момент будущей перепродажи

Бывший вратарь «Вероны» и «Салернитаны» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Торино» не планирует выкупать у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук действительно неплохо играл. Но надо понимать, что «Торино» — не самый богатый клуб. И для них 13 миллионов евро — серьезные деньги. Может, если бы у Алексея действительно была сверхрезультативность и шла огромная польза, то они решились бы на выкуп. Возможно, этого не чувствуется. Плюс момент перепродажи. Он тоже важен для клуба. Сможет ли «Торино» заработать на футболисте в дальнейшем? В этом есть сомнения», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Ранее стало известно о том, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.