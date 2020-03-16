Немного вина. Мертенс открыл новую методику тренировок в условиях изоляции из-за коронавируса
05:30
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс выложил новое видео в своем Instagram. В условиях пандемии коронавируса, когда командам нельзя тренироваться, он упражняется с бутылкой вина.
— Мой самый большой совет в жизни. Немного вина — это решение многих проблем, — подписал бельгиец видео.
Матчи во всех футбольных лигах страны были отменены из-за распространения коронавируса. Первым заболел защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020