Немного вина. Мертенс открыл новую методику тренировок в условиях изоляции из-за коронавируса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс выложил новое видео в своем Instagram. В условиях пандемии коронавируса, когда командам нельзя тренироваться, он упражняется с бутылкой вина.

— Мой самый большой совет в жизни. Немного вина — это решение многих проблем, — подписал бельгиец видео.

Матчи во всех футбольных лигах страны были отменены из-за распространения коронавируса. Первым заболел защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.