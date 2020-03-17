Аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья отметил, что поддерживает приостановку национальных чемпионатов по футболу, а также международных турниров из-за угрозы распространения коронавируса.

— В моих словах нет ни капли лицемерия, — цитирует футболиста Mundodeportivo. — Мы — не супергерои, а игроки, которые совершенно не защищены.

Футбол-это спорт, который управляет многими интересами людей, которые, возможно, ничего не понимают в нем и подвергают риску жизнь людей, которых больше интересует их здоровье.

В Италии не только недооценили, но и не следовали необходимым правилам, из-за чего и наступил крах. Люди нуждаются в специальных аппаратах, а врачи и медсестры не в силах обеспечить их в необходимом количестве. Дошло до того, что одних людей от них отключают, чтобы подключить других. Невероятный коллапс. Наше общество виновно в том, что не придало вирусу значения в самом начале.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется