Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, заявил, что чемпионат по футболу необходимо доиграть в любом случае. До приостановки турнира из-за пандемии коронавируса команды успели провести 25-26 матчей.

— Ваш прогноз — будет ли сезон доигран?

— Клубы для этого сделают все возможное. Если надо будет уйти в июль, август — уйдут и туда. Могут и не доиграть, но здесь куча проблем — кому вылетать, станут ли добавлять в высший дивизион команды из серии B? Хотя раздувать состав участников не собирались.

Не доиграть чемпионат Италии — харакири. Завершить его в июле-августе — экономическое спасение. Важно показать обладателям телевизионных прав, что клубы готовы выходить на поле даже в критический момент. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Кудинова

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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