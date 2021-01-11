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Названы сроки восстановления форварда «Ювентуса» Дибалы

18:35
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«Ювентус» на официальном сайте сообщил о том, сколько пропустит форвард Пауло Дибала из-за травмы.

В матче 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1) футболист был травмирован и покинул поле в конце первого тайма.

Пресс-служба клуба сообщила, что из-за поражение медиальной коллатеральной связки левого колена игрок пропустит 15-20 дней.

Таким образом, 27-летний аргентинец не поможет команде в матче 18-го тура серии A с «Наполи», который состоится 13 января.

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