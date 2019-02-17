Нара отрицает свою причастность к несостоявшемуся трансферу Икарди в "Реал"

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара отрицает свою причастность к неудачному трансферу 25-летнего аргентинца в "Реал", сообщает Football Italia.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что "Реал" был заинтересован в приобретении Икарди, но представители "сливочных" отказались от этой идеи после общения с агентом и женой футболиста Нарой.

– Это полная ложь, – приводит слова Нары Football Italia, ссылаясь на записи в Твиттере супруги Икарди, которые она позже удалила.

Возможно, время докажет, что я была права, точно так же, как и тогда, когда я сказала, что был серьезный интерес со стороны другой итальянской команды (прим. "СЭ" – видимо, речь идет о "Ювентусе"). Они относились ко мне как к обманщице, и через месяц их спортивный директор тоже признался в этом, – цитирует Нару Football Italia.

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