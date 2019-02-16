СМИ: жена Икарди получила сообщения с угрозами

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара получила сообщения с угрозами, сообщает Sport Mediaset. Ранее машину девушки забросали камнями. Полиция расследует данные инциденты.

Напомним, на днях Икарди был лишен капитанской повязки. 25-летний аргентинец также не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0).

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал критические заявления Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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