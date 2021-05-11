«Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел на второе место в чемпионате Италии

«Наполи» победил «Удинезе» (5:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

У победителей забивали Петр Зелиньски, Фабиан Руис, Ирвинг Лосано, Джованни Ди Лоренцо и Лоренцо Инсинье. У гостей забил Стефано Окака Чука.

Неаполитанский клуб набрал 73 очка и на данный момент занимает второе место в серии А. У «Удинезе» 40 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Наполи» — «Удинезе» — 5:1 (2:1)

Голы: Зелиньски, 28 (1:0). Руис, 31 (2:0). Окака Чука, 41 (2:1). Лосано, 56 (3:1). Ди Лоренцо, 66 (4:1). Инсинье, 90+1 (5:1).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 76), Бакайоко (Демме, 84), Руис, Инсинье, Лосано (Политано, 76), Осимен (Мертенс, 71).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Самир, 76), Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Ауэян, 54), Молина, Перейра, де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Уоллас (Форестьери, 54), Окака Чука (Мичин, 76).

Предупреждение: Бонифаци, 54.

Судья: Кальварезе.

11 мая. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».