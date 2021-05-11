Буффон признался, что решение покинуть «Ювентус» было непростым

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал свое решение покинуть команду по окончании сезона.

Ogni inizio ha anche una fine. E questa ? la fine del mio secondo tempo alla Juve.

Una decisione presa, maturata e comunicata gi? da mesi.

Ma non una decisione facile. — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 11, 2021

«У каждого начала есть свой конец, — написал итальянец в Twitter. — И это конец моего второго тайма в «Ювентусе». Решение принято, созрело и обдумывалось месяцами. Но это было непростое решение. Потому что нелегко перерезать эту пуповину — здесь моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. Нет такой благодарности, который было бы достаточно. Я отдал все. Я получил больше. Придет время, чтобы все это было написано. Навсегда и до самого конца».

43-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Юве» во всех турнирах, пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль».