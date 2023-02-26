«Наполи» — третий клуб в истории чемпионатов Италии с пятью сухими выездными победами подряд

«Наполи» стал третьим клубом в истории чемпионатов Италии, который одержал пять сухих побед подряд.

Ранее такой результат показывал «Интер» в сезонах-1950/51 и 1966/67. А также «Ювентус» в сезонах-1951/52, 1981/82, 2011/12 и 2017/18.

В этом сезоне серии А неаполитанский клуб лидирует с 65 очками, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.