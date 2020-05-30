«Наполи» согласовал новый контракт с Зелиньски

«Наполи» согласовал продление контракта с полузащитником Петром Зелиньски, сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний поляк подпишет новое соглашение в июне. Сообщается, что «Наполи» предложил футболисту контракт до лета 2024 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Также, в соглашении предусмотрен пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Зелиньски провел за «Наполи» 35 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.