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«Наполи» согласовал новый контракт с Зелиньски

11:37

«Наполи» согласовал продление контракта с полузащитником Петром Зелиньски, сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний поляк подпишет новое соглашение в июне. Сообщается, что «Наполи» предложил футболисту контракт до лета 2024 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год. Также, в соглашении предусмотрен пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Зелиньски провел за «Наполи» 35 матчей, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

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