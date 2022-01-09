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«Наполи» с минимальным счетом победил «Сампдорию»

20:24
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«Наполи» с минимальным счетом победил «Сампдорию» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы одолели соперника на своем поле — 1:0.

Автором единственного мяча в конце первого тайма стал нападающий Андреа Петанья.

«Наполи» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:0
Сампдория
Голы
Петанья, 43 (1:0)
Наполи
Оспина Жуан Жезус Ррахмани Ди Лоренцо Гулям (Туанзебе, 80 ) Демме (Руис, 80 ) Эльмас Лоботка Мертенс Инсинье (Политано, 30 ) Петанья
Сампдория
Аудеро (Фальконе, 46) Ауджелло (Мурру, 75) Шабо Дрэгушин Феррари (Йепес, 89) Торсби Экдаль (Ринкон, 46) Аскильдсен Чьерво (Капуто, 72) Габбьядини Квальярелла
Предупреждения
Шабо 45, Мурру 90
Судьи
Белло

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Ювентус 1
1-й тайм

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио
Матч не начался

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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