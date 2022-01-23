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Сегодня, 18:49

«Наполи» дома обыграл «Салернитану»

Евгений Петров
Корреспондент

«Наполи» победил «Салернитану» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

У победителей голы забивал Жуан Жезус, Дрис Мертенс (с пенальти), Амир Ррахмани и Лоренцо Инсинье (с пенальти). У гостей отличился Федерико Бонаццоли. С 51-й минуты они играли в меньшинстве после удаления Федерика Весели.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место. У «Салернитаны» 10 очков и последняя, 20-я позиция.

В параллельном матче «Специя» обыграла «Сампдорию» (1:0). «Торино» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1).

Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Салернитана
Голы
Жуан Жезус, 17 (1:0), Бонаццоли, 33 (1:1), Мертенс, 45 (2:1), Ррахмани, 47 (3:1), Инсинье, 53 (4:1)
Наполи
Мерет Мариу Руй (Гулям, 76 ) Жуан Жезус Ррахмани Ди Лоренцо (Дзаноли, 76 ) Руис (Политано, 64 ) Лоботка Эльмас Зелиньски Лосано (Инсинье, 46 ) Мертенс (Осимхен, 64 )
Салернитана
Белец Богдан Весели Делли Карри Гальоло Оби Ди Таккио Шиавоне (Ярошиньски, 36) Кешрида Вергани (Руссо, 62) Бонаццоли (Сими, 79)
Предупреждения
Делли Карри 23, Оби 30, Весели 45
Удаления
Весели 51 (вторая ж.к)
Судьи
Пайретто
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
1:0
Сампдория
Голы
Верде, 69 (1:0)
Специя
Проведель Реца Николау Эрлич Амиан Сала (Феррер, 74 ) Коваленко (Агудело, 64 ) Кивер Верде (Антист, 86 ) Манай (Нзола, 74 ) Гьяси
Сампдория
Фальконе Феррари (Торрегросса, 90) Маньяни Берешиньски Ринкон Ауджелло (Мурру, 77) Кандрева Торсби (Виейра, 77) Экдаль Капуто Габбьядини
Предупреждения
Эрлич 30, Верде 71  -  Торсби 37, Экдаль 47, Ринкон 52
Удаления
Экдаль 73 (вторая ж.к)
Судьи
Манганьелло
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Сассуоло
Голы
Санабрия, 16 (1:0), Распадори, 88 (1:1)
Торино
Милинкович-Савич Родригес Бремер Зима Войвода Мандрагора (Побега, 70 ) Лукич Синго Брекало (Пьяца, 70 ) Прат (Базелли, 85 ) Санабрия
Сассуоло
Консильи Кирьякопулос Феррари Кирикеш Мерт Мюльдюр Лопес Фраттези Распадори (Руан, 90) Харруи (Дефрель, 55) Берарди Скамакка
Предупреждения
Мандрагора 62, Бремер 64, Побега 75  -  Рожериу 51, Скамакка 63, Фраттези 86
Судьи
Фурно

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Наполи
ФК Салернитана
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
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