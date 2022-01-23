«Наполи» дома обыграл «Салернитану»

«Наполи» победил «Салернитану» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

У победителей голы забивал Жуан Жезус, Дрис Мертенс (с пенальти), Амир Ррахмани и Лоренцо Инсинье (с пенальти). У гостей отличился Федерико Бонаццоли. С 51-й минуты они играли в меньшинстве после удаления Федерика Весели.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает второе место. У «Салернитаны» 10 очков и последняя, 20-я позиция.

В параллельном матче «Специя» обыграла «Сампдорию» (1:0). «Торино» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1).