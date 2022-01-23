Защитник Габбиа близок к продлению контракта с «Миланом»

Защитник Маттео Габбиа близок к продлению контракта с «Миланом», сообщает Calciomercato.

Габбиа провел встречу со спортивным директором Паоло Мальдини и договорился о новом соглашении до 2026 года. Ожидается, что стороны официально оформят контракт в ближайшие дни.

Габбиа является воспитанником «Милана», дебютировав в первой команде в августе 2017-го. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 матчей за «россонери».