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Сегодня, 17:56

«Наполи» упустил победу над «Салернитаной» и не сумел стать чемпионом за 6 туров до конца чемпионата Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» — «Салернитана».
Фото Global Look Press

«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в 32-м туре серии А — 1:1.

Команда Лучано Спаллетти открыла счет на 62-й минуте благодаря голу Матиаса Оливеры, но не смогла удержать победу — за 6 минут до конца основного времени отличился Булайе Диа.

В случае победы в этом матче неаполитанцы могли за 6 туров до конца завоевать чемпионский титул. Ранее «Лацио», занимающий вторую строчку, проиграл «Интеру» (1:3).

Теперь «Наполи» с 79 очками опережает «Лацио» на 18 очков за 6 туров до конца чемпионата Италии. «Салернитана» с 34 баллами идет на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Салернитана

В другом матче 32-го тура «Кремонезе» в меньшинстве дома сыграл вничью с «Вероной» — 1:1. На гол Давида Окереке ответил Симоне Верди.

Обе команды остались в зоне вылета из серии А. «Верона» с 27 очками идет 18-й, а «Кремонезе» отстает от соперника на 7 баллов и занимает 19-ю строчку.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:1
Верона

В еще одной встрече «Сассуоло» на своем поле в меньшинстве на последних секундах вырвал победу над «Эмполи» — 2:1. Дубль за команду оформил Доменико Берарди, реализовавший пенальти на 90+6-й минуте. Оба мяча «Сассуоло» забил в меньшинстве — на 74-й минуте прямую красную карточку получил Андреа Пинамонти. Единственный гол «Эмполи» забил Николо Камбьяги.

«Сассуоло» с 43 очками поднялся на 10-е место в таблице. «Эмполи» с 32 баллами идет 15-м.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Эмполи

Футбол
ФК Наполи
ФК Салернитана
15
14
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Наполи» открыл счет в матче с «Салернитаной». В случае победы неаполитанцы досрочно выиграют серию А

Спалетти: «Если «Наполи» выиграет скудетто, это понравится всем любителям спорта»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
9
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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28.04 19:30
Лечче – Удинезе
 1 : 0
28.04 21:45
Специя – Монца
 0 : 2
29.04 19:00
Рома – Милан
 1 : 1
29.04 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
30.04 13:30
Интер – Лацио
 3 : 1
30.04 16:00
Кремонезе – Верона
 1 : 1
30.04 16:00
Наполи – Салернитана
 1 : 1
30.04 16:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 1
30.04 19:00
Фиорентина – Сампдория
 5 : 0
30.04 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

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Мбала Нзола

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

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Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 30 1 2
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Аталанта

 23 1 0
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