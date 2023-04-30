«Наполи» открыл счет в матче с «Салернитаной». В случае победы неаполитанцы досрочно выиграют серию А

«Наполи» вышел вперед в матче с «Салернитаной» в 32-м туре серии А.

За неаполитанцев отличился Матиас Оливера. В случае победы в этом матче команда Лучано Спаллетти досрочно станет чемпионом Италии.

В последний раз неаполитанцы завоевали скудетто в сезоне-1989/90.